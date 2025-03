Con la sconfitta di ieri di misura (2-3) contro la Don Bosco, ora si inguaia pure la posizone dell’Atletico Cortoghiana nel Girone B della Prima Categoria. La formazione mineraria guidata da Bruno Carrus (sino a pochi anni fa protagonista in Promozione) è precipitata in piena zona spareggio, con 20 punti, alla pari dell’Isili. Al di sotto dei minerari della principale frazione di Carbonia, si trova un’altra squadra sulcitana in grave difficoltà, il Santadi, con 17 punti, quindi fanalino di coda il Ruinas 81 con soli 8 punti.

La formazione mineraria è reduce da un mese terrificante, segnato da risultati per lo più negativi. E grave si è rivelata 15 giorni fa la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Segariu (che è a 21 punti) in quello che è stato un autentico scontro salvezza. La dirigenza ha deciso di fare quadrato attorno alla giovane squadra (in cui tuttavia spiccano elementi di qualità) e ai tecnici per aumentare gli sforzi orientati a scongiurare il rischio di retrocedere in Seconda Categoria.

Pericoloso e forse decisivo domenica prossima il derby contro il Perdaxius, sesto in classifica.

