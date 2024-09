La 33ª edizione della cronoscalata Iglesias-Sant’Angelo, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre, è stata presentata questa mattina nella Sala “Remo Branca” del Municipio iglesiente.

La manifestazione organizzata da Ichnusa Motorsport, quest’anno promossa nel Campionato Italiano Velocità Montagna, sarà valida anche per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport e si correrà lungo la Statale 126, in un percorso di 5,92 km che dal bivio per San Benedetto conduce al borgo di Sant’Angelo.

Il programma prevede nella giornata di venerdì 20, in Piazza Sella, prima le verifiche tecniche e sportive (11.30-13.30 e 15-18) e poi il briefing coi piloti, alle 19. Sabato, a partire dalle 9, si svolgeranno le due manche di prova; domenica, dalla stessa ora, le due manche di gara e, alle 17, ci sarà la cerimonia di premiazione in Piazza Sella. Sabato e domenica il traffico veicolare verrà chiuso dalle 8 al termine delle attività, previsto intorno alle 14. Ci saranno delle navette a disposizione degli spettatori.

I piloti. Saranno 69 i piloti al via, di cui 7 tra le storiche. Presenti Franco Caruso e Diego Degasperi, vincitori delle ultime due edizioni, e tanti altri agguerriti driver, tra cui i sardi Farris, Satta, Pisano, Angioj, Vacca e Lasia. La scuderia più rappresentata è l’iglesiente Mistral Racing, che schiererà ben 19 piloti tra cui il presidente Giacomo Spanu e i veterani Ugo Valdarchi e Manrico Boi, che vantano rispettivamente 19 e 18 presenze.

I commenti. “Ho la fortuna di coordinare un gruppo appassionato ed efficientissimo, il plauso va condiviso con tutti. Saranno attive sul percorso, a vario titolo, circa 300 persone. Ringrazio staff, sponsor, istituzioni e forze dell’ordine”, ha sottolineato l’organizzatore Kiko Tornatore.

“Noi cittadini, sin da bambini, abbiamo sempre atteso questo evento e visto quanta adrenalina provano i piloti provano nel percorrere la cronoscalata. Ringrazio il Corpo dei Carabinieri, che ci supporta nella gestione della sicurezza. Iglesias si ripropone come una meta sportiva in chiave turistica, questo evento ci garantisce continuità tra l’estate e la nostra Ottobrata. Grazie agli organizzatori e al presidente Fiori: ci aveva promesso che sarebbe diventata una gara di Campionato Italiano e così è stato”, ha aggiunto Vito Spiga, assessore allo Sport del Comune di Iglesias.

Sulla stessa lunghezza d’onda il suo omologo del Comune di Flumini, Alessandro Matta: “Un orgoglio e un piacere essere qui a rappresentare Fluminimaggiore. Ricordo questa gara da quando ero studente, una bellissima manifestazione che si aspetta per tanti motivi, porta turismo e ci permette di far conoscere il nostro territorio. Complimenti e ringraziamenti a tutti coloro che la gestiscono, fanno un enorme sforzo e non è semplice”.

Antonello Fiori, presidente di Aci Cagliari e di Aci Sardegna, ha concluso: “Grazie a Kiko Tornatore e al Comune di Iglesias, che rispettivamente organizzano e supportano la manifestazione di cui Aci Cagliari detiene la titolarità. Ci eravamo promessi di portarla a livello nazionale e così è stato. Invito a continuare a lavorare per avere ancora di più: ogni anno ci fa crescere, si spendono nuove risorse ma si acquisisce esperienza per fare meglio. Una gara automobilistica è un vero impegno in termini di sicurezza, dai commissari ai medici. E li ringrazio per il lavoro che svolgono”.

