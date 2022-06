Premi in denaro alle società di Eccellenza e Promozione che hanno utilizzato durante l'ultima stagione il maggior numero di giovani con le prime squadre. In Eccellenza, primo posto per il Monastir dell'ex allenatore Manunza che non solo ha saputo valorizzare il settore giovanile, ma ha portato la prima squadra al sesto posto in campionato. Staccatissima la Nuorese, al secondo posto. Alla società campidanese andranno 6.500 euro; alla Nuorese 5 mila, all'Ilva 4 mila, al Bosa 3 mila, alla Villacidrese 2 mila. Premi inferiori al Taloro (1.700 euro), al Sant'Elena (1.300 euro), e al Ghilarza (mille euro). In Promozione, primi premi per Selargius e Villamassargia alle quali andranno 6.500 euro ciascuno. Da ricordare che il Selargius, allenato da Fercia, ha vinto anche il titolo regionale Juniores battendo in finale l'Ossese, squadra di Eccellenza.

