E’ ora ufficiale: Antonio Prastaro resterà alla guida del Villasimius (Promozione) anche nella prossima stagione. “Il tecnico cagliaritano”, si legge nel comunicato della società del Sarrabus, “avrà modo di proseguire l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno, concluso con il secondo posto alle spalle della Monteponi Iglesias, col l’obiettivo di continuare a lavorare per la valorizzazione dei giovani”.

Prastaro aveva avuto diverse richieste anche in Eccellenza ma ha preferito continuare con la società gialloblù. Per quanto riguarda la rosa della scorsa stagione non resterà praticamente nessuno. Si punterà sulla linea verde con età massima 25 anni.

