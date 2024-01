Prima sconfitta stagionale per la capolista Ilvamaddalena, caduta a Ossi contro l’Ossese nel posticipo della prima giornata di ritorno. I bianconeri vincono in rimonta.

A passare per primi sono appunto gli ospiti, al 16’ con Touray che insacca su una ribattuta corta di Cherchi su tiro di Facundo Maitini. Dopo solo due minuti il pareggio di Llanos (incornata vincente su azione d’angolo). Nella ripresa, al 16’ il gol vittoria della squadra di Mario Fadda, firmato da Mauricio Villa su una ripartenza. La capolista poi cerca in tutti il modi di riportare la gara in equilibrio ma l'Ossese regge.

La squadra di Carlo Cotroneo mantiene comunque un vantaggio, importante, di sette punti su Tempio (una partita in meno) e Ferrini Cagliari. L’Ossese balza in quarta posizione ad un solo punto dalle seconde.

