Si conferma ancora una volta un successo il secondo Criterium regionale 2025, la manifestazione di boxe organizzata a Porto Torres dal Boxing Club Sassari in collaborazione con il Boxing club Alberto Mura. Hanno partecipato oltre agli atleti locali, anche giovani pugili provenienti da Sarroch, Cagliari e Villacidro. Più di 80 giovanissimi si sono impegnati nelle nuove prove selezionate per la manifestazione, piccoli atleti suddivisi nelle categorie dei Cuccioli, Cangurini, Canguri e Allievi, per questi ultimi due si sono tenute anche le prove in preparazione per le fasi regionali di “sparring io”, la nuova disciplina che prevede una simulazione di match con protezioni ma senza il pieno contatto tra gli avversari. Giuseppe Schibeci maestro del Boxing club Sassari e organizzatore della manifestazione, ha espresso soddisfazione per l'ottima riuscita di questa secondo Criterium che ha visto un pubblico numeroso: «Non ci aspettavamo tanta partecipazione a ridosso del primo evento di qualche settimana fa», ha detto. «È sicuramente un grande segnale per il pugilato e ci teniamo a ringraziare tutte le palestre che hanno partecipato, ma soprattutto i genitori dei giovani pugili, senza l'aiuto dei quali l'attività giovanile sarebbe di difficile attuazione». La manifestazione appena conclusa rientra tra le gare valevoli per la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia che si svolgerà nel prossimo mese di giugno. A supporto dell’evento anche tecnico sportivo della Fpi, Isidoro Tinteri, e lo staff del Boxing club A.Mura.

