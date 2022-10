Porto Torres sarà al centro della 27esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, in programma per questo fine settimana.

La città ospiterà nel porto commerciale il parco assistenza dell'evento che comporterà l'alloggio nelle strutture ricettive del posto da parte dei team partecipanti, oltre al transito e permanenza delle vetture da gara tra le 16 e le 21 di sabato 29 ottobre e tra le 9 e le 12 di domenica 30 ottobre.

La manifestazione sportiva rappresenta un importante ritorno sulla scena nazionale di una competizione che mancava dai calendari sportivi dal 2005, un’assenza che l’Automobile Club Sassari ha voluto colmare in questo finale di stagione, pronto a rilanciare il rally per farlo tornare ai fasti di un tempo, grazie anche al supporto dell’assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

Il Rally Golfo dell’Asinara è pronto al via con un plateau di 58 adesioni in totale.

Il sindaco Massimo Mulas ha sottolineato come questo evento rafforzi la Rete metropolitana: "Per poter organizzare questa tipologia di manifestazioni ci vogliono persone o enti che recepiscano il messaggio e vogliano andare tutti verso un’unica via, quella di fare rete. Questa comunione di intenti ci permetterà di far crescere il nostro territorio e lasciare in eredità un qualcosa di concreto a chi arriverà in futuro”.

© Riproduzione riservata