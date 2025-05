Il settore giovanile del Tennis club Porto Torres conquista i titoli regionali, dopo l’ultimo successo nel 2016. Sul gradino più alto del podio questa volta sono finiti i giovanissimi dell’under 10 mista e le atlete dell’Under 14 femminile.

La prima composta da Nicolò Manunta, Samuele Satta, Giada Bella e Greta Faedda capitanata dal Tecnico Nazionale Marcello Ciafardini, ha battuto in finale la sorpresa Tc Olmedo capitanata dall’istruttrice Anna Mura con il punteggio di 2-1. Il secondo titolo di giornata arriva dalla squadra Under 14 Femminile composta da Karol Urru ed Eleonora Pia e capitanata dal maestro Paolo Pani. Nel derby con la Torres Tennis hanno prevalso per 2-1 aggiudicandosi entrambi i singolari e rinunciando al doppio a punteggio acquisito.

Nel primo match Karol Urru dopo una partenza sprint chiusa sul 6-0 contro Martina Budroni, ha subito la reazione dell’avversaria che si è aggiudicata il secondo parziale per 6-3. Nel terzo set decisivo si registra un equilibrio fino al tre pari, poi Karol ha giocato tre decisivi game portando a casa l’incontro con un 6-3 finale.

Non ha incontrato difficoltà Eleonora Pia contro Chiara Ledda superata per 6-3 6-3. Alla fine del match sono iniziati i festeggiamenti per il doppio titolo regionale.

Nel terzo incontro di giornata ancora una vittoria, l’under 14 maschile guidata dall’istruttore Paolo Masala, nei quarti di finale del tabellone finale regionale supera la Torres Tennis A per 3-0, con Paolo Giacopetti e Riccardo Campus vittoriosi in singolare e doppio conquistando le semifinale che la vedrà impegnata a Sassari sabato prossimo contro la Torres Tennis B.

