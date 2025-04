Giovedì 17 aprile, alle ore 16, il Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, ospiterà la presentazione della manifestazione pugilistica organizzata dalla Promo Boxe Italia, in collaborazione con la A.S.D. Boxe Torres “Mario Muretti”, in programma il giorno seguente, venerdì 18 aprile, al Palasport “Alberto Mura”. Il palazzetto comunale sarà il teatro di una serata di grande boxe che avrà il suo momento clou nella sfida per il titolo italiano dei pesi “Supermedi”. A salire sul ring sarà il sassarese Andrea Aroni che cercherà di strappare il titolo al campione in carica, il marchigiano Luca Di Loreto. Alla conferenza di presentazione dell’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, prenderanno parte il sindaco Massimo Mulas, l’assessora allo sport Gavina Muzzetto, il due pugili e i rispettivi maestri: Maurizio Muretti della Boxe Torres di Sassari e Roberto Ruffini del Ruffini Team di Monteprandone. L'evento promette spettacolo e adrenalina.

Oltre al match per il titolo italiano, il pubblico potrà assistere a un interessante incontro professionistico che vedrà sfidarsi nei Pesi Cruiser il turritano Roberto Mura e il siciliano Ignazio Di Bella, due pugili determinati a conquistare la scena nazionale. Il Palazzetto aprirà le porte alle 19, quando prenderanno il via gli incontri dilettantistici tra giovani atleti in arrivo da tutta la Sardegna. Sfide fortemente volute dagli organizzatori per mettere in luce la funzione sociale dello sport, in particolare dalla boxe. Una disciplina capace di trasformare l’energia e la determinazione di ragazze e ragazzi in strumenti di crescita personale. Attraverso l’allenamento e la competizione, la boxe insegna la disciplina, il rispetto delle regole e dell’avversario, e trasmette un messaggio fondamentale: l’importanza di lottare con impegno e costanza per raggiungere i propri obiettivi. Nello stesso giorno, sempre nel Palazzo del Marchese, i quattro atleti professionisti Aroni, Di Loreto, Mura e Di Bella si sottoporranno alla cosiddetta “Cerimonia del peso”: l'appuntamento che precede un incontro di boxe, in cui i pugili vengono pesati per verificare che possano gareggiare nelle categorie di riferimento.

