Seconda edizione del Memorial Pietro Madeddu, in ricordo del dirigente sportivo scomparso a 66 anni, il 3 agosto 2020, che ha contribuito a far crescere la squadra rossoblù, riuscendo ad imprimere slancio e passione al Porto Torres calcio.

Si tratta del torneo regionale riservato alla categoria “Pulcini”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica del Porto Torres calcio e autorizzata dalla Federazione italiana giuoco calcio e Lega nazionale dilettanti, in programma sabato 22 giugno, a partire dalle 8.30 e fino alle 20, presso il campo comunale sportivo di viale delle Vigne.

Protagoniste dodici squadre di atleti, oltre cento bambini provenienti dalle diverse realtà della provincia che si esibiranno nelle varie programmate nella giornata. Scenderanno in campo, supportati dai loro allenatori, per rendere omaggio all’indimenticato presidente della società turritana. In suo onore verranno consegnati i trofei ai piccoli atleti.

