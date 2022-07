Inizia a prendere forma il Castiadas (Promozione) targato Cristian Dessì. In arrivo il portiere Marco Aramu (1997) ex Quartu 2000, Arbus e Sant’Elena, il difensore Marco Capelli (1993) ex Sant’Elena, il centrocampista Matteo Sitzia (1997), ex Sant’Elena, Stefano Mura (1996), sempre ex Sant’Elena e anche Arbus e Monteponi, l’attaccante Daniele Pilosu (1996), anche lui ex Sant’Elena e Lorenzo Tesio (2004) proveniente dal Villasimius.

Confermato l’arrivo del centrocampista Gianluigi Illario alla Monteponi Iglesias (Eccellenza). Blindati il portiere Fabio Toro e il difensore Daniele Porcu. L’Ilvamaddalena (Serie D) conferma il difensore Ciprian Dombrovoschi (1993).

Una sola conferma in casa Villasimius (Promozione). Si tratta di Pierluigi Porcu. Il tecnico dei sarrabesi è Antonio Prastaro. Il Tempio ha tesserato l’attaccante Giovanni Bulla (2002), la scorsa stagione alla Nuorese. Altro colpi della Macomerese: arrivano i giovani Alessandro Contini (2005) e Tommaso Manca (2004). Il Castelsardo, che vuole tornare nel calcio che conta, ha tesserato l’attaccante Stefano Lumbardu (1996) ex Thiesi e Lanteri.

© Riproduzione riservata