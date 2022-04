La quinta giornata del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile ha dato pesanti conferme in vetta ai gironi.

Girone 1 Maschile. Quinta vittoria per il Tc Cagliari, che si impone per 6-0 in casa del Tc 70 Oristano e conferma due punti di vantaggio sul Tc A. Novelli, che a La Maddalena ha battuto 4-2 il Tc Ghilarza. Terzo posto per il Tennis Elmas, che non ha lasciato match al Tc Terranova A in quel di Olbia.

Girone 2 Maschile. Cinque successi anche per il Tc Moneta 2021, che la spunta per 4-2 sui campi del Poggio Sport Village. Alle loro spalle, il Ct Decimomannu batte 6-0 la vicecapolista Quattro Mori Tennis Team e aggancia il Poggio al terzo posto. In coda, il Ct Macomer trova la prima vittoria stagionale in casa dell'Ittiri (4-0) al termine di una sfida che ha visto entrambe le squadre non schierare l'under.

Girone Unico Femminile. Continua la ressa in vetta alla classifica. Infatti, se la Torres resta al palo per il turno di riposo, vincono e proseguono lo sprint il Ct Decimomannu (4-0 in casa del Tc Cagliari B), Sporting Ct Quartu (4-0 sul Tc Alghero) e Tc Cagliari A (4-0 in casa del Quattro Mori).



Girone 1 Maschile: Tc 70 Oristano-Tc Cagliari 0-6, Tc A.Novelli-Tc Ghilarza 4-2, Tc Terranova A-Tennis Elmas 0-6. Ha riposato Tc Arzachena. Classifica: Tc Cagliari (5 partite disputate) 10; Tc A.Novelli (5) 8; Tennis Elmas (4) 6; Tc 70 Oristano (4) 3; Tc Ghilarza (4) 2; Tc Arzachena (4) 1; Tc Terranova A (4) 0.

Girone 2 Maschile: Ct Decimomannu-Quattro Mori Tennis Team 6-0, Poggio Sport Village-Tc Moneta 2021 2-4, Tc Ittiri-Ct Macomer 0-4. Ha riposato Torres Tennis. Classifica: Tc Moneta 2021 (5) 10; Quattro Mori Tennis Team (4) 6; Ct Decimomannu (4) e Poggio Sport Village (4) 5; Ct Macomer (4) e Torres Tennis (4) 2; Tc Ittiri (5) -3.

Girone Unico Femminile: Quattro Mori-Tc Cagliari A 0-4, Sporting Ct Quartu-Tc Alghero 4-0, Tc Cagliari B-Ct Decimomannu 0-4. Ha riposato Torres. Classifica: Ct Decimomannu (4), Sporting Ct Quartu (4) e Tc Cagliari A (4) 7; Torres (4) 5; Quattro Mori (4) 2; Tc Alghero (4) e Tc Cagliari B (6) 1.

