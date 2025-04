Termina in parità (1-1) tra Alghero e Ferrini Cagliari, gara di andata dei playout di Eccellenza. Al “Pino Cuccureddu” di Alghero, i padroni di casa, sotto di una rete in avvio di secondo tempo, strappano il pareggio nel finale. La partita di ritorno, al “Polese” di Cagliari, è in programma il primo maggio. Nell’ipotesi di pareggio anche al ritorno retrocederà in Promozione l’Alghero, in quanto classificatasi al quattordicesimo posto durante il campionato, alle spalle dei cagliaritani. Non sono previsti tempi supplementari e non è applicabile la regola delle reti segnate in trasferta.

La cronaca. Nei primi minuti occasione Carboni, il suo pallonetto però è fuori misura. Al 22’ su azione d’angolo Baraye non trova lo specchio. Al 28’ sempre sugli sviluppi di un corner Piroddi, su sponda di Carboni, calcia di poco alto. Nel recupero cross dalla sinistra di Mudu e rovesciata di Piroddi, Piga salva.

Nel secondo tempo, al 7’ ospiti in vantaggio con una potente conclusione di Carboni da fuori area. Al 13’ Piga devia in angolo una conclusione del solito Piroddi. Alla mezzora, Alghero vicinissimo al pari: Baraye calcia a botta sicura, De Luca è superato ma Bonu salva sulla linea. Al 39’ punizione di Sini, incornata di Spanu, prodezza di De Luca che evita il pareggio. Pari che arriva al 2’ dei 5’ di recupero: Mudu atterra in area Baraye. E’ rigore. Mereu trasforma.

Alghero (4-3-3): Piga; Fois, Pireddu, Manunta, Delizos, Pinna (21' st Sini), Mereu, Scanu (21' st Marras), Mari, Baraye, Spanu. In panchina Gobbi, Brboric, Cassano, M. Sanna, Tusacciu, Cossu, Nieddu. Allenatore Mario Fadda.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2): De Luca, Zedda, Bonu, Boi, Mudu (49' st Mancusi), Alexandre, Usai, M. Carboni, Dore (33' st Serrau), Piroddi (40' st Antic), Podda (34' st Camba). In panchina Pani, Manca, Montisci, Serra, Bile Jama. Allenatore Pierpaolo Mura.

Arbitro: Marco Spiga di Carbonia.

Reti: 7' st Mirko Carboni, 47' st (r) Mereu.

