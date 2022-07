Finisce il sogno promozione per il Tc Moneta 2021 e il Ct Decimomannu nel tabellone nazionale di Serie C di tennis a squadre.

Nel tabellone maschile, i maddalenini hanno accarezzato l'idea di ribaltare il 5-1 subito quindici giorni prima in casa del Match Ball Siracusa: Manuel Mazzella ha incassato il punto per il ritiro di Antonio Massara sul 2-1 nel primo set, Andrea Calcagno non ha avuto problemi ha regolare 6-1, 6-0 Lorenzo Zuccarini e gli altri due singolari sono stati decisamente combattuti. Alessandro Califano, dopo aver vinto il primo set al tiebreak, ha ceduto 6-2 il secondo a Giovanni Conigliaro, e nel terzo, avanti 3-1, ha perso cinque giochi di fila. Luigi Corrias ha sfiorato la vittoria contro Alessio Siringo: dopo il 6-1 del padrone di casa e il 6-3 del siciliano, Corrias si è issato sul 4-1 nel terzo, ha avuto tre palle consecutive per il 5-2 sul proprio servizio e, sul 5-4 in proprio favore e servizio del suo avversario, ha avuto due match point. Sprecati, la luce si è spenta fino al 7-5 finale. Conquistato il secondo punto che valeva la promozione, Siracusa ha deciso di non disputate i doppi.

Nel femminile, il Ct Decimomannu era chiamato all'impresa oltre Tirreno. Perso il match d'andata 3-1 sui propri campi, bisognava fare la prestazione perfetta sui campi dello storico Tc Parioli: le ragazze decimesi ci hanno provato, hanno lottato, ma non hanno conquistato punti, perdendo 3-0. Sofia Avataneo ha ceduto 6-4, 6-1 a Francesca Gandolfi, Ottavia Massetti ha lottato per tre set contro Galatea Ferro (6-2, 5-7, 6-4), mentre Alessia Manca, dopo il 6-2 in proprio favore nel primo set, non è più riuscita a contrastare Mia Masera (6-0, 6-1)

© Riproduzione riservata