Si giocano domani i match d'andata del tabellone nazionale di Serie C di tennis a squadre, di fatto, gli spareggi promozione per andare nella B2 2024.

Tre le squadre sarde in lizza, il Poggio Sport Village e il Tc Moneta nel tabellone maschile, il Ct Decimomannu nel femminile.

Il Poggio sfida il Ferratella giocando in casa l'andata e il ritorno, domenica 2 luglio, a Roma; viaggio inverso per il Moneta, che partirà in casa del Cus Genova, per poi giocare in Sardegna il ritorno.

Per il Ct Decimomannu l'avversaria è il Capanno Academy 2000 (che ha vinto lo spareggio contro l'Anzio): andata nel Lazio e ritorno nell'Isola.

