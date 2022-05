Dai playoff scudetto agli spareggi per la permanenza e la promozione in serie A1. Da venerdì a domenica è un weekend intenso che promette emozioni, quello del tennistavolo. Se per la Marcozzi e il Quattro Mori i playoff suggellano una ottima stagione, per le due squadre del Norbello (maschile e femminile) è l’ultimo treno per restare nella massima serie. Per Muravera e Tennistavolo Sassari è invece l’occasione per riportare le due piazze in serie A1.

Playoff Scudetto. La prima partita la gioca domani il Quattro Mori nella semifinale scudetto femminile. Gara unica a Castelgoffredo, la formazione lombarda ha dominato la prima fase chiudendo al primo posto, ha vinto gli ultimi cinque scudetti assegnati. Compito proibitivo per il trio cagliaritano, giunto quarto con un colpo di reni finale, e che in questa stagione è stato semifinalista nella Europe Cup.

Domenica è il turno della Marcozzi, giunta terza nella prima fase della A1 maschile. Gara unica a Messina, altra partita dal pronostico segnato, almeno sulla carta. Il Messina, secondo solo al Carrara, non ha avuto vita facile con la Marcozzi. Nella gara di andata ha vinto 4-2, con punto decisivo al quinto set dell’ultima partita. In Coppa Italia la Marcozzi è stata a un passo dalla vittoria. Quindi, pronostici o meno, non può dirsi una partita già decisa.

Salvezza e Promozione. Sabato e domenica, a Terni, epilogo e intreccio tra permanenza e promozione nei due massimi campionati maschili e femminili.

Nel torneo maschile si gioca un girone da quattro, le prime due restano (o salgono) in A1. Il Norbello ha evitato la retrocessione diretta all’ultima giornata, il TT Sassari ha sfiorato la promozione diretta dalla A2 dopo un girone di ritorno a mille. Sabato si inizia con Norbello-Reggio Emilia e TT Sassari-Torino Universitaria. Poche ore dopo il derby che potrebbe già essere decisivo. Domenica mattina le ultime due partite.

In altri tavoli del Palazzetto ternano vanno in campo le squadre femminili. Norbello e Cortemaggiore hanno concluso la A1 dopo essere state in lotta per i playoff scudetto. Con loro le quattro vincitrici dei quattro gironi di A2. Muravera, Prato, Enna e TT Torino. Due gironi da tre, Norbello e Cortemaggiore teste di serie. Le prime due di ogni girone disputeranno la serie A1 nella stagione 22-23

