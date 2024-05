In Promozione, in programma domani, alle 16 al campo Pino Cuccureddu in località Maria Pia di Alghero, la semifinale playoff tra Alghero e Terralba, rispettivamente classificatesi in seconda posizione (girone B) e terza posizione (A). Sarà gara unica con eventuali supplementari in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Nell’ipotesi di equilibrio anche dopo i 120’ sarà l’Alghero ad accedere alla finalissima essendosi classificato al secondo posto del girone B mentre il Terralba è arrivato terzo nel gruppo A.

Sempre in Promozione (girone A), domani sul campo neutro di San Gavino Monreale si gioca, alle 16, lo spareggio salvezza Arbus-Gialeto, con eventuali supplementari e calci di rigore. La vincente affronterà il Guspini nel playout salvezza (26 maggio e 2 giugno), la perdente retrocederà in Prima categoria.

Nel girone B, si gioca oggi (ore 16) la gara di andata del playout, Santa Giusta-Abbasanta. Il ritorno il 26 maggio alle 16 a campi invertiti.

Per i playoff di Prima categoria, si giocano le partite di andata, alle 16, Castelsardo-Atletico Bono e, alle 16.30, Tonara-Baunese. Le partite di ritorno si disputeranno il 26 maggio.

Per i playout di Prima categoria, alle 16, le partite di andata Frassinetti-San Vito (girone A), Senorbì-Perdaxius (B) e Bittese-Macomer (C).

In Prima categoria, sempre domani, alle 16, in programma a Badesi lo scontro salvezza Olmedo-Palau. La vincente giocherà il playout (26 maggio e 2 giugno) contro il Porto Cervo. La perdente retrocederà in Seconda categoria.

Per la seconda giornata dei playoff di Seconda categoria, alle 16 si gioca Bottida-Bariese. Riposa il Laerru.

