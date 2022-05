Appuntamento con la storia domani (ore 15.30) per il Taloro Gavoi. La squadra di Mario Fadda affronta l'Aquila al comunale “Maristiai”, incontro valido per il primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. Dirige l’incontro Giuseppe Sangiorgi di Imola. Spareggi che mettono in palio sette posti in Serie D. La gara di ritorno in si gioca domenica 5 giugno. Per il Taloro questo è il ventiduesimo campionato consecutivo in Eccellenza. Una favola incredibile a livello sportivo. Ora l’opportunità di raggiungere la Serie D. Un sogno che potrebbe divenire realtà. Al “Maristiai” è previsto il tutto esaurito. Nel Taloro assente Simone Saiu, fermato dal giudice sportivo. Mentre nella squadra abruzzese, guidata al tecnico Lo Re, non saranno presenti gli squalificati Tommaso Carbonelli e Juro Pejic, puniti dal giudice sportivo dopo la vittoria (0-2) contro il Giulianova sul neutro dell'”Adriatico” di Pescara.

Sempre domani (ore 16) è il programma la partita di ritorno del playout di Eccellenza tra Guspini e Li Punti. Dirige l’incontro Andrea Senes di Cagliari. Nei primi novanta minuti si erano imposti (2-1) i sassaresi che ora hanno dalla loro parte due risultati su tre. La squadra di Marco Piras, che guiderà i suoi ragazzi dalla tribuna perché squalificato, ha l’obbligo di vincere per mantenere la categoria. Non sono previsti supplementari. In caso di parità di reti, considerando i due confronti, si salveranno i biancorossi per la miglior classifica nella sessione regolare.

© Riproduzione riservata