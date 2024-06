Si gioca domani la gara di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza per il ripescaggio in Serie D.

In programma Ossese-Terni con inizio alle 15. All'andata, domenica scorsa, la squadra sarda. ha strappato un prezioso 0-0 a Terni. Domani al Walter Frau, è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Per l'Ossese l'occasione di arrivare alla finale per la D con un altro avversario che supererà queste semifinali.

Domani in programma anche la seconda gara di finale dei playoff di Promozione tra Usinese-Alghero.

Nella prima sfida giocata nella città catalana la scorsa settimana, l'Alghero si è imposto per 2-1. Ai catalani basta il pari per essere ripescato in Eccellenza occupandone il 16esimo posto a disposizione. Perdurando la parità di punti nella somma delle due gare, alla fine dei 90' regolamentari, si ricorrerà ai tempi supplentari da 15 minuti ciascuno. Se necessario il posto in Eccellenza verrà giocato ai rigori.

La squadra perdente questa doppia sfida, potrà essere ripscata se l'Ossese accederà alla Serie D liberando quindi un posto nella stessa Eccellenza.

Una sfida, quella di domani a Usini, aperta ad ogni risultato.

L'allenatore catalano Gianmarco Giandon seguirà la gara dalla tribuna perchè squalificato, al pari del centrocampista dell'Usinese Luca Tedde, appiedato per due turni dal giudice sportivo.

Non disponibili anche il secondo centrocampista Cristian Luiu e il difensore Simone Saccu, ugualmente squalificati per somma di ammonizione nei playoff.

