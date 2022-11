Dimezzata da infortuni e pressata da una classifica che la vede solo a +3 dalla zona playout, la Torres si appresta ad ospitare il Fiorenzuola, che occupa il quinto posto. Si gioca domani alle 17.30 in un poco usuale martedì che arriva a 72 ore dal pareggio-beffa di Ancona che poteva dare spessore alla classifica e al morale dei rossoblù.

Il tecnico Greco è alle prese con l'emergenza. Questa volta quasi tutta concentrata sul reparto offensivo, privo degli infortunati Ruocco e Sanat e dello squalificato Diakite. Tra le punte che hanno fatto gol è rimasto solo Scappini. Da capire se gli verrà affiancato Sorgente o Luppi, finora utilizzato solo in qualche finale di gara, oppure se giocherà con uno o due trequartisti alle spalle.

Se non altro a centrocampo rientra Lora dalla squalifica, e insieme a Masala può garantire robustezza. Anche Lisai ha scontato la squalifica e può giocare pure da trequartista.

La difesa deve fare a meno di Lombardo, uscito nella ripresa di Ancona per un problema muscolare, mentre ancora non si sa se sarà disponibile l'esterno Liviero. In lizza Riccardo Pinna, Ferrante e Heinz.

