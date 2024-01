Nuovi arrivi al Pirri impegnato nel girone A del campionato di Promozione. Alla corte dei tecnici Paolo Busanca e Marco Cogotti sono arrivati Matteo Civile classe 2008 e Federico Tuveri classe 2007, arrivati dal Cagliari dove i due hanno giocato assieme nei campionati nazionali Under 14, Under 15 e Under 16.

Per Civile è un rientro a, dove con ha svolto tutta l’attività di base. Per Tuveri invece è esperienza tutta nuova, con esordio già in prima squadra, nell’incontro del giorno della Befana contro il Tortolì.

Busanca e Cogotti hanno espresso soddisfazione per i nuovi arrivati.

© Riproduzione riservata