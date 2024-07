Altra pioggia di conferme in casa Costa Orientale Sarda (Serie D). La società gialloblù rinnova il contratto ai centrocampisti Marco Piredda, Mattia Floris e Giacomo Santoro e gli attaccanti Antonio Loi e Antonio Mesina.

Il giocatore è arrivato alla Cos lo scorso anno: reduce da un infortunio non ha ancora esordito con la squadra di Tertenia. Mesina ha giocato anche in Serie C. Tanti i campionati di Serie D ed Eccellenza, giocati nell'isola e nel Continennte, con tantissimi gol. Confermato anche il difensore Sergio Sulis.

