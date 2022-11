Pioggia di anticipi domani (sabato) nei campionato regionale.

In Eccellenza si giocano due gare: Carbonia-Arbus e San Teodoro-Budoni. Due partite importantissime per la classifica col Carbonia che punta al successo e con l'Arbus che potrebbe puntare anche sul pareggio.

San Teodoro-Budoni è sfida ad alta quota: gli ospiti di Raffaele Cerbone sono primi col Latte Dolce. Il San Teodoro sta facendo molto bene. Difficile fare un pronostico.

In Promozione, nel girone A sono in programma Castiadas-Cortoghiana e La Palma-Villasimius. La capolista Villasimius gioca a Cagliari contro un avversario non facile: di sicuro punta al successo per tenere salda la vetta.

In Prima categoria, nel girone A sono in programma domani Baunese-Lotzorai, derby dell'Ogliastra e Tertenia-Ferrini Quartu. Nel gruppo Masainas-Gialeto e Villamar-Moreale. Nel girone C, Freccia-Sadali, Narboliese-Oristanese e Seulo-Sanverese. Nel gruppo D, Berchidda-Bottida, Siniscola-Pattada, Torpè-Palau. Nel girone E, Alghero-Campanedda, Badesi-Monte Alma, Castelsardo-Olmedo, Siligo-Ittiri, Treselighes-Trinità.

