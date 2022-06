La Ferrini Cagliari dopo l'ultimo straordinario campionato di Eccellenza, concluso dietro le grandi dopo aver dominato a lungo la stagione, conferma l'allenatore Sebastiano Pinna e conferma praticamente tutta la rosa. Non si parla di acquisti: anzi – dice l'allenatore Pinna - “i rinforzi arriveranno dal settore giovanile. Abbiamo già una lista di nomi che possono essere inseriti nella rosa della prima squadra. Il nostro obiettivo? La salvezza: il prossimo sarà un campionato di ferro con la partecipazione di società che hanno fatto la storia del calcio sardo: Nuorese, Calangianus, Tharros, Monteponi, Ossese. Latte Dolce, Carbonia, Lanusei, tanto per fare qualche nome. Un campionato che si annuncia straordinario. La Ferrini non pensa a fare acquisti ma come detto a lanciare i ragazzi del vivaio. Dovrebbero restare comunque i giocatori storici: Fabio Argiolas, Boi, Bonu, Usai e qualche altro, ormai legatissimi alla società cagliaritana”.

La soicietà non cambia la sua linea: “La Ferrini – aggiunge il responsabile del settore calcio della società cagliaritana, Pietro Caddeo – ha disputato l'ultima stagione da grandissima protagonista, dominando addirittura per gran parte della stagione: un anno da incorniciare con i ragazzi e l'allenatore Pinna che sono stati semplicemente straordinari. Andiamo avanti con i programmi di sempre: la salvezza e la valorizzazione dei giovani. Abbiamo un vivaio che ci garantisce il futuro. Ringrazio tutti, allenatori e dirigenti, che ruotano attorno alla prima squadra. Ora ci attende una stagione di Eccellenza fatta di grandi stelle: ritrovare squadre come Tharros, Monteponi, Latte Dolce e Calangianus, sarà come fare un tuffo nel passato. Un buon segnale per il calcio sardo”.

