“Sono favorevole alla sospensione dei campionati”. Il tecnico della Ferrini Cagliari, Sebastiano Pinna, è d’accordo con la decisione imposta dalla Figc sarda, alla luce della nuova impennata di contagi. “In questo momento – dice Pinna – è necessario tutelare la salute dei tesserati. Allo stesso tempo la Federazione deve garantire la regolarità dei campionati”. Per Pinna, la sosta non dovrebbe portare conseguenze ma “potrebbero cambiare molte cose se si dovesse prolungare lo stop”. Tutta la Ferrini Cagliari, dai giocatori allo staff dirigenziale, è vaccinata: “Abbiamo scelto di vaccinarci per proteggerci a vicenda e per giocare in condizioni di normalità”. Nell’ultima uscita la Ferrini, capolista nel campionato di Eccellenza, ha rimediato una sonora sconfitta (0-3) contro la Nuorese, la seconda di fila: “La squadra – precisa Pinna - non è in crisi. Le sconfitte con l’Ilvamaddalena e Nuorese ci danno semmai maggior consapevolezza. Dobbiamo lavorare per ritrovare quella cattiveria che ci ha distinto nella prima parte di stagione”. Nonostante la Ferrini sia al comando della classifica con 40 punti, a + 5 dal Taloro Gavoi, Pinna smorza gli entusiasmi: “Stiamo facendo un miracolo ma il nostro obiettivo rimane la salvezza. Ci sono squadre, con budget importanti, che si stanno rinforzando in vista dei playoff. Noi siamo una “500” che prova a gareggiare con delle Ferrari”.

