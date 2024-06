Il Cannonau Jerzu riparte da Andrea Piccarreta. Il 51enne tecnico è stato confermato dalla società alla guida della prima squadra che, nel girone A di Prima categoria, ha sfiorato il salto in Promozione. Sogno sfumato a Uta, nella gara persa il 5 maggio scorso contro la squadra che poi ha vinto il campionato. Il club biancoverde ha dunque scelto la continuità. Invero, su Piccarreta c’era stato un corteggiamento del Tortolì (Promozione), ma l’allenatore, originario di Genova ma trapiantato nel Sarrabus, ha prolungato il rapporto con la società presieduta da Giacomo Pilia. «L’obiettivo è disputare un bel campionato, come lo scorso anno, portando avanti un progetto sportivo per far crescere in tutta tranquillità i ragazzini del posto cui affiancare qualche giocatore d’esperienza», ha detto il presidente Pilia.

