Piccolo terremoto che rende ancor più avvincente il torneo di Serie D regionale di basket. Perdono le prime due, San Salvatore e Sennori, e ritorna alla vittoria la terza, l’Astro, assieme alle inseguitrici, Elmas e San Sperate che continuano la loro striscia di successi consecutivi. Conseguenza? Le prime 9 posizioni (ai playoff vanno le prime 8) in 8 punti, con qualche gara ancora da recuperare.

Bestia nera. La capolista San Salvatore Selargius era impegnata sul campo di Elmas, che già all’andata aveva inflitto ai selargini la prima sconfitta stagionale. Storia che si ripete al ritorno, con il quintetto allenato da Marco Benucci vittorioso per 66-61. In avvio, però, meglio il San Salvatore che chiude il primo quarto sul +8 (7-15) e va all’intervallo con un discreto margine di vantaggio (25-31 al 20’). In avvio di ripresa il break masese, grazie a un’ottima distribuzione dei punti tra i giocatori a referto, e situazione ribaltata sul 50-46 del 30’. Ultima frazione sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che mantengono la testa avanti portando a casa la terza vittoria di fila. Miglior realizzatore dell’incontro è Uda, del San Salvatore, con 17 punti.

Ruggito “miners”. Cade anche la seconda, il Sennori, sul campo del Carbonia per 95-49. I padroni di casa vanno avanti, seppur di poco, già nel primo quarto (20-18 al 10’). Primo allungo nella seconda frazione (+11 sul 42-31). Nel terzo parziale di gioco altro break della compagine guidata da Marco Fae e vantaggio che arriva a +22 (65-43). Nell’ultima frazione i sennoresi non reagiscono e il Carbonia prosegue a far canestro con continuità ampliando la forbice fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Crobu, con 19 punti.

Il riscatto. Dopo tre sconfitte di fila ritorna alla vittoria l’Astro, sul campo del fanalino di coda Assemini, per 64-72. Partita equilibrata che la formazione ospite guida costantemente. All’intervallo il punteggio è di 30-37 per i ragazzi allenati da Gianluca Susini; punteggio consolidato nel terzo quarto e confermato a fine gara. Per l’Astro il migliore è Bonacci, con 25 punti.

Cinquina. Chi continua a scalare la classifica è San Sperate che ottiene la quinta vittoria di fila espugnando il parquet della Coral Alghero per 57-83. Gli ospiti allungano sin dalle prime battute e al 20’ il tabellone segna 31-40. Divario ampliato nella terza frazione, fino al 44-59 del 30’. Stesso discorso negli ultimi 10’, fino al 57-83 dell’ultima sirena. Top scorer della gara è Brisu, con 28 punti.

Sorpasso. Il Genneruxi sconfigge l’Oristano Basket per 84-66 e la scavalca in classifica. Incontro indirizzato già nel secondo quarto, con i cagliaritani sul +21 al 20’ (49-28). Le ultime due frazioni sono di controllo e gestione. Nel Genneruxi è Angius il migliore, con 24 punti realizzati.

