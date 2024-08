La squadra continua ad essere esperta ma per cercare di conquistare una nuova salvezza il Perdaxius si affida anche ai giovani promettenti del territorio: hanno infatti deciso di vestire la maglia del club sulcitano l'ottimo Mirko Fidanza classe 2007, e il promettente Riccardo Soro, classe 2006, provenienti rispettivamente dal Carbonia e dalla Fermassenti di San Giovanni Suergiu.

Si tratta di un'operazione che consente al club di affiancare giovani di talento ad una ossatura di squadra rimasta quasi inalterata dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione al primo anno di esperienza in Prima categoria dopo tantissimi anni di anonimato nelle categorie inferiori. La squadra è stata ancora una volta affidata al mister Fabio Tinti che nell'ultimo scorcio della stagione '23-'24 ha dovuto più di una volta entrare in campo come centravanti e contribuire a suon di gol alla permanenza del Perdaxius in prima categoria.

Intanto prosegue l'attesa per i lavori (già accantierati) di posa del manto sintetico dell'impianto sportivo comunale e viene visto come un disagio tutto sommato accettabile la necessità di iniziare il torneo nel vicino comune di Narcao.

