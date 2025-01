Continua a farsi valere il nome della Sardegna nel panorama del calcio a 5 nazionale. Questa volta a brillare è il Quartu C5, squadra militante in Serie B Girone E, al suo primo anno nella categoria. Nel pomeriggio odierno la neopromossa, che vanta la presenza in rosa di giocatori importanti nel mondo del futsal come quelli di Gigi Asquer e Serginho Carneiro e di tanti giovani validi, ha conquistato la sesta vittoria (ben quattro arrivate in trasferta) in campionato su dieci gare giocate, battendo lo United Pomezia 2-5.

Un risultato importante non solo per classifica, che vede i quartesi al secondo posto del girone con 19 punti, ma anche per aver centrato la qualificazione alla Coppa Italia di Serie B alla sua prima partecipazione storica nel torneo. La squadra allenata da Massimo Diana è l'unica formazione sarda che prenderà parte alla corsa per il gradino più alto della nuova competizione in questa stagione e affronterà nel primo turno lo SPES Poggio Fidoni mercoledì 12 febbraio davanti al pubblico casalingo.

Nel match di oggi, sul parquet del PalaLavinium, il Quartu ha dato dimostrazione del proprio carattere, riuscendo a imporsi in rimonta sul Pomezia, con il parziale del primo tempo chiuso 2-1 a favore dei padroni di casa. Le reti isolane portano la firma di un doppio Murroni, Cau, Coni e, nota dolcissima di serata, Previdelli, un giovanissimo classe 2008 al debutto in categoria. «Sono davvero orgoglioso di Previdelli, che a soli 16 anni ha esordito nel campionato nazionale timbrando la sua presenza con un bellissimo gol. Noi investiamo tantissimo sul settore giovanile e avere questi risultati sul campo non fa altro che aumentare la voglia di investire sui ragazzi, che sono il futuro di questo sport», così il presidente Fabrizio Righetto ha commentato il baby talento della sua società.

Per quanto la rosa sia stata costruita per essere più che competitiva, all'inizio della stagione non ci si sarebbe mai aspettati di portare a casa un traguardo così importante. Per questo, la soddisfazione tra i membri della società è davvero immensa. Portavoce di questa gioia è proprio il patron dei quartesi: «Abbiamo fatto un grande girone d'andata e abbiamo raggiunto un obiettivo insperato aggiudicandoci un posto in coppa. Siamo orgogliosi di questi ragazzi, che anche oggi hanno dato tutto, nel corso di una trasferta durissima e combattuta fino alla fine, riuscendo a portare il risultato a casa. L'auspicio è quello di proseguire su questa strada, cercando di mantenere la categoria e perché no, iniziare a pensare anche di alzare un po' l'asticella degli intenti. Siamo davvero soddisfattissimi».

Non solo secondo posto in classifica e qualificazione in Coppa Italia conquistata, il Quartu C5 vanta anche il titolo di secondo miglior attacco con 46 reti fatte e quarta miglior difesa con 32 reti subite. Tra i suoi migliori marcatori ci sono Andrea Cau e Alessandro Costa, entrambi con 8 centri, e a seguire Simone Coni con 7.

L'annata calcistica è ancora lunga ma quanto visto fino a quest’oggi lascia ben sperare per un prosieguo di stagione florido, ricco di emozioni e risultati importanti. Prossimo appuntamento in campionato sabato 18 gennaio, nuovamente in trasferta, contro l'Aranova.

