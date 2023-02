L’Olbia fa 13. Ma lungi dall’azzeccare la schedina vincente, colleziona semplicemente il tredicesimo pareggio nel campionato di Serie C.

Riacciuffata nel finale dall’Ancona dopo essere passata in vantaggio con un eurogol di Ragatzu, la squadra di Roberto Occhiuzzi torna dalla trasferta marchigiana con un punto buono ad accorciare sulla zona salvezza (-4), colto peraltro in casa della quarta della classe. Ma il rammarico resta. “Ci portiamo dietro qualche rimpianto perché avevamo la partita in mano”, ha sottolineato Occhiuzzi ieri, nel post partita della 9ª giornata di ritorno. “Ho tuttavia visto la squadra giocare a testa alta e con personalità, e mi basta questo per poter affrontare bene la settimana di lavoro che ci aspetta”.

La più lunga e calda della stagione. Quella che porta al derby con la Torres, attesa domenica al “Nespoli” e più serena, per la miglior classifica e perché reduce dalla vittoria casalinga sull’Alessandria.

