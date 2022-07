Nuovo test in vista per l’Olbia di Roberto Occhiuzzi: dopo il Trofeo Sardegna, vinto dal Cagliari 3-0, i bianchi affronteranno domani ad Assemini la Primavera rossoblù guidata dagli ex Michele Filippi e Francesco Pisano.

La prossima settimana, invece, si dovrebbe tornare al “Nespoli”, sede sabato scorso dell’amichevole con la squadra di Fabio Liverani, per un altro test, stavolta con una formazione di Serie D. In attesa dell’ufficialità, si continua a guardare al mercato per un attacco destinato a perdere King Udoh.

Proprio in occasione del Trofeo Sardegna, il presidente Alessandro Marino ha confermato la trattativa per il giovane Gianluca Contini, in campo in rossoblù nella ripresa del “Nespoli”: arriverebbe a Olbia in prestito dal Cagliari per una stagione dopo l’annata in Serie C col Legnago.

Il condizionale, va da sé, è d’obbligo, a maggior ragione se Contini, convocato per l’amichevole col Racing Strasburgo che il Cagliari giocherà stasera in trasferta, si sta ritagliando il suo spazio nelle considerazioni di Liverani in ottica Serie B.

Qualora Contini dovesse restare nel capoluogo sardo, il direttore sportivo dell’Olbia Tomaso Tatti avrebbe individuato il sostituto in Gianluigi Sueva, che dopo i 6 mesi di prestito al Potenza è tornato al Cosenza per essere nuovamente girato in prestito in Serie C. Lo stesso Cosenza dal quale arriva Occhiuzzi, che ha già allenato il giovane attaccante italiano naturalizzato dominicano (nato peraltro a Cetraro, come Occhiuzzi) in Calabria.

