L’Olbia è ufficialmente in vendita. Dopo le supposizioni e le previsioni successive alle dimissioni di ieri del presidente Guido Surace e l’annuncio del passo indietro rispetto alla gestione del club del suo socio, l’avvocato Benno Räber, la proprietà svizzera apre alla cessione delle quote in suo possesso, pari al 70% della società, attraverso un comunicato stampa appena divulgato.

«L’Olbia Calcio 1905 avvia un percorso di ripartenza all’insegna di trasparenza, serietà e senso di responsabilità. È ora possibile avanzare la propria manifestazione d’interesse e partecipare al progetto», si legge.

«Nel rispetto della storia ultracentenaria del club e dei valori che da sempre legano la squadra alla sua città e alla sua comunità, è in corso un percorso di rilancio fondato su trasparenza, serietà e senso di responsabilità», prosegue il comunicato. «Chi fosse interessato a valutare un’eventuale partecipazione al progetto di ripartenza della società e all’acquisto delle quote di maggioranza dell’Olbia Calcio 1905 Srl è invitato a inviare una manifestazione di interesse, completa di riferimenti e intenzioni preliminari, al seguente indirizzo e-mail dedicato: olbia1905riparte.it@proton.me. Tutte le comunicazioni saranno trattate in modo riservato e nel rispetto delle norme vigenti».

La nota stampa conclude: «Non verranno fornite ulteriori informazioni pubblicamente né attraverso altri canali. Eventuali sviluppi saranno condivisi direttamente con i soggetti interessati e ritenuti idonei a contribuire al nuovo corso della società».

