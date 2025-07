Nuovo colpo in entrata in casa Atletico San Marco Cabras, compagine neopromossa nel campionato di Prima Categoria. La società lagunare nelle scorse ore ha ufficializzato l’acquisto di Davide Piras.

Classe ’95, giocatore dall’ottima tecnica individuale, Piras è in grado di ricoprire più ruoli sia a centrocampo che in attacco. In passato ha vestito le maglie di Tonara, Arborea, Terralba, Mogoro e Santa Giusta.

È il quarto innesto nella rosa a disposizione di mister Matteo Musu, dopo gli arrivi già annunciati di Gabriele Favalessa, difensore di fascia, ex C.R. Arborea, Fabio Chergia, difensore proveniente dal Ghilarza, e Alex Pistis, attaccante in arrivo dal Samugheo.

