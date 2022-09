C'è fermento nel mondo calcistico algherese: tra fusioni, rinnovi e rilanci nasce una nuova squadra: è la Fc Alghero. Nata dall'idea di Andrea Alessandrini, amministratore unico della Nobento, parteciperà al campionato di Terza Categoria, disputando le partite casalinghe sul sintetico del Pintore-Caddeo di Olmedo. In panchina, un nome che richiama i fasti del calcio algherese, Pippo Zani, portiere, capitano e allenatore della Polisportiva Alghero prima e del 1945 Alghero poi.

“Sono orgoglioso e fiero di far parte della Fc Alghero, perché da subito ho apprezzato i progetti e gli obiettivi del presidente”, spiega l'ex portiere di Atalanta, Torres, Leffe, Cantalupo, Tempio e Taloro Gavoi. “Alghero aveva bisogno di questa ventata di positività calcistica, i progetti valgono molto di più della categoria e io non ho esitato a dire sì e partire da zero. Con la squadra affidatami faremo di tutto per tenere alta la bandiera giallorossa”, conclude il tecnico, che avrà nello staff Ferdinando Angioy e Domenico Cugia.

La nuova squadra ha stretto una collaborazione con la Nettuno, per “incentivare il settore giovanile, una partnership che guarda lontano. Coraggio, tenacia, senso di appartenenza, rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio, opportunità di crescita individuale e umana, emergono in partita e durante gli allenamenti supportando e forgiando gli atleti. Questi sono i valori che Fc Alghero vuole trasmettere e ha ricercato nei suoi partner, individuando nella Ssd Nettuno la società che li incarna al meglio”, chiosano dalla sede algherese.

