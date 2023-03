Salvata (momentaneamente) dalle sconfitte delle concorrenti dirette Olbia, San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro, ma ormai con le spalle al muro.

È il momento più delicato e pericoloso della stagione per la neopromossa Torres. Tre sconfitte di fila e la conferma dell'incapacità di reagire all'emergenza e anche agli svantaggi: ha perso 9 gare su 11 nelle quali si è trovata sotto di un gol, anche quando l'avversaria ha segnato nel primo tempo, come accaduto al modestissimo Montevarchi che non aveva mai vinto nel 2023.

Lascia perplessi poi che, come un mese fa col virus gastrointestinale, un attacco influenzale metta fuori combattimento sei-sette giocatori. Insomma, la fragilità non è solo psicologica ma anche fisica.

Non c'è tempo per piangersi addosso: martedì notte arriva al “Vanni Sanna” il Rimini. Rientrano dalla squalifica i centrocampisti Urso e Masala e l'esterno Liviero. Dovranno trascinare un gruppo che vista la scarsa personalità non può permettersi il rischio di finire in zona playout.

