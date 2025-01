Riassaporata la vittoria lo scorso sabato a Benevento, la Sardegna Marmi Cagliari va a caccia di continuità nella sfida che, sabato pomeriggio (ore 17, PalaRestivo) la vedrà opposta alla Jolly Acli Livorno nella terza giornata di ritorno della Serie A2 Femminile di basket.

Quinta contro sesta: la sfida ha i connotati dello scontro diretto in chiave playoff, con le biancoblù che - una volta blindata la salvezza - potranno legittimamente giocarsi le proprie chance di accesso alla post season. All’andata la vittoria andò al Jolly Acli che si impose per 68-56 in un match tutto sommato equilibrato. Non bastarono i 19 punti di El Habbab, i 10 di Valtcheva, gli 11 di Naczk e i 10 di Emanuela Trozzola a piegare la resistenza delle padrone di casa che trovarono nell’ultimo quarto lo sprint vincente.

«Affrontiamo una squadra completa in tutti i reparti», dice il tecnico virtussino Fabrizio Staico. «Livorno è costruita per stare in alto in classifica. Noi lo abbiamo dimostrato siamo una squadra capace di competere contro chiunque e sarà nostro compito, provare in casa a imporci, come sempre abbiamo fatto. Sarà anche una verifica del gruppo provare a vincere contro una squadra che ha avuto meritatamente la meglio nella partita d’andata». Al cospetto delle labroniche, la Sardegna Marmi dovrà ancora fare a meno della pivot Chiara Cadoni: «Tornerà nel match contro Moncalieri», rivela Staico. «Sarà un’altra partita importante al fine del nostro obiettivo che per ora è la salvezza. Ma come sempre andiamo per ordine: ora pensiamo a Livorno, riguardo la sfida contro Moncalieri ci penseremo da martedì prossimo».

