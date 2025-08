La scorsa stagione si è avvicinata ai playoff, da neopromossa, in questa la Nuorese punta a migliorare ulteriormente. Scatta ufficialmente lunedì la stagione 2025-2026 dei verdazzurri, con il raduno alle ore 18 al proprio campo sportivo: lo stadio Franco Frogheri, che per l’occasione sarà aperto al pubblico. Un modo per avvicinare subito i propri tifosi alla squadra, in vista del campionato che prenderà il via a settembre.

La prima novità, anche in ordine cronologico visto che è stato annunciato con largo anticipo il 6 giugno, è l’allenatore: Claudio Bonomi. L’ex centrocampista (73 presenze in Serie A con Empoli e Lecce fra il 1998 e il 2000) è alla seconda esperienza in Sardegna, dopo aver guidato il Barisardo sempre in Eccellenza nel 2023-2024. In campo, la guida sarà ovviamente la bandiera Fabio Cocco, rigorosamente con la fascia da capitano e la maglia numero 10. Il classe ‘88 è tornato alla Nuorese nel 2018, dopo diverse altre precedenti esperienze nel corso della sua carriera.

Un altro big confermato è Alessandro Cadau. L’esperto centrocampista è rientrato alla Nuorese un anno fa, dopo aver giocato dal 2018 al 2024 tra Muravera e Cos. In porta i fuoriquota Stefano Mascia (2005) e Ludovico Ruggiu (2006, di rientro dal prestito al Bonorva), in attacco torna a disposizione dopo un anno di stop per un bruttissimo infortunio Andrea Piredda, che era stato fondamentale soprattutto nella corsa per vincere la Promozione nel 2023-2024. Con loro ci saranno anche Alessio Cossu e Alessio Demurtas, in attesa di completare la rosa con gli ultimi innesti.

Sono andati via, tra gli altri, Davi Dias Braga (Santa Teresa Gallura), Mattia Caddeo (Taloro Gavoi), Andrea Laconi e Matteo Trini (Siniscola), oltre a un altro simbolo come Emerson che proseguirà la sua lunghissima carriera in Promozione al Fonni. Ha invece smesso di giocare Alessandro Steri, che è diventato il vice di Raffaele Cerbone al Budoni.

