La notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Pietro Ladu, centrocampista tra i più forti della Serie D, passa dalla Cos al Budoni.

Con oltre 300 presenze in D e 37 reti all'attivo, Ladu ha raggiunto l'accordo con la società gallurese dopo aver vestito le maglie di Porto Torres, Virtus Castelfranco, Lanusei e Torres e Campobasso. Con la squadra abruzzese, Ladu ha giocato anche dieci gare in Serie C.

Proveniente dalla COS Sarrabus Ogliastra, dove ha giocato le ultime tre stagioni, Ladu è un centrocampista duttile che sa adattarsi bene anche al ruolo di esterno. Esperienza, classe, presenza in mezzo al campo: con la firma di Ladu la rosa del Budoni si arricchisce di un elemento di grande spessore.

© Riproduzione riservata