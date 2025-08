Il Cus Cagliari prepara la nuova stagione in Promozione con una squadra rinnovata e con l'arrivo di grandi talenti. Tantissimi i giovani al debuto nel campionato. Tanto ovviamente l'entusiasmo. Tra i colpi principali spicca Lorenzo Camba, attaccante classe 1999, giocatore di grande esperienza e talento, fortemente voluto da tutta la dirigenza. Sarà uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. Insieme a lui, arriva Matteo Cardia, ex Cagliari, reduce da stagioni molto prolifiche con Selargius e Guspini, sempre in doppia cifra. Il suo arrivo copre la partenza di Roberto Serra, tornato nella sua Jerzu.

Nel reparto offensivo spazio anche alla freschezza: approda al Cus Francesco Tumatis, classe 2004, furetto dell’Atletico Cagliari che ha ben figurato nelle ultime stagioni. Completano il reparto le riconferme di Alessandro Siddu e Gianluca Perra.

A centrocampo, arriva Gabriele Dore, ex Cagliari con esperienze recenti a Carbonia e Ferrini (Eccellenza), giocatore di valore che darà equilibrio e qualità alla mediana. Al suo fianco, il promettente Schirru (classe 2007, dal Pirri), dotato di fisico e tecnica, e Walter Ferru (classe 2008), proveniente dal settore giovanile del Sestu.

Tra le riconferme spiccano Kramarenko, Baldussi, Carboni, Puddu, Loddo, Salaris A. La difesa si rafforza con l’arrivo del centrale Elio Biondi (classe 2003, ex Monastir e Atletico Cagliari), chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Fiori, e del giovane esterno Alessandro Fanni (classe 2008), al suo debutto tra i grandi. Confermatissimi Prefumo, Michele Vittorio, Salaris Matteo, Pruner, oltre ai portieri Pillitu Claudio e Nicola Follese. Dalla cantera arriva anche una nuova generazione pronta a mettersi in mostra: promossi in prima squadra l’attaccante Onnis e il portiere Pilia. Completano gli ultimi acquisti il centrocampista offensivo Alessandro Maglione (classe 2006, dal Selargius) e le conferme dell’ex Idolo Loddo e dell’esterno Zucca, reduce da un’ottima annata.

«Il campionato sarà tosto», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu, «ma il CUS Cagliari non si tira indietro. Con un mix di esperienza, gioventù e tanto entusiasmo, siamo pronti a farci valere. L’obiettivo è chiaro: sorprendere e continuare a crescere».

«L’impegno della società anche per questa stagione è stato determinante: l’unione fa la forza, e al Centro Sportivo Universitario si respira voglia di crescere. La campagna acquisti voluta fortemente dal Presidente Meloni è stata di altissimo livello, con innesti importanti che alzano la qualità della rosa».





