Eccolo l'attaccante atteso per un reparto sguarnito dalle tante partenze: Antonino Musso ha firmato per la Torres. Contratto triennale per la punta di 26 anni, proprio per sfuttarne una crescita che è solo agli inizi.

Arriva dal Sorrento, formazione del girone C di serie C dove ha realizzato 11 reti (solo una su rigore) giocando da titolare, vanno infatti considerati pure i gol segnati contro Turris e Taranto poi escluse dal campionato per fallimento.

Tra i professionisti Musso vanta esperienze anche con Bisceglie e Paganese, mentre in D ha indossato le maglie di Bra e Trapani.

