È arrivato a gennaio di quest'anno, appena superata metà della scorsa stagione, e ha vissuto la scalata che ha portato alla promozione in Serie D del 15 giugno.

David Edoardo Suazo, attaccante classe 2005 figlio d'arte (il padre David è stato giocatore del Cagliari e dell'Inter), è tra i confermati nella rosa del Monastir per il 2025-2026 e farà parte del gruppo dei fuoriquota, che per la categoria interregionale sono obbligatori.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Suazo ha già un'esperienza in Serie D: nella stagione 2023-2024 al Chisola, in Piemonte, con 9 presenze e un gol nel Girone A. In carriera ha giocato anche con Ferrini, Selargius e Sant'Elena, in quest'ultima esperienza aveva già potuto conoscere Fabio Vignati che sarà il suo allenatore in seconda anche in questa stagione.

«Approccio la nuova stagione con tanto entusiasmo, convinto della scelta fatta», dice Suazo.

«Ringrazio per la fiducia il mister, la società e tutti i miei compagni. Spero possa essere un anno da protagonista, sia di squadra sia personale: per il Monastir sarà il primo in Serie D, ci auguriamo di fare il meglio possibile e tirare fuori il 100% da ognuno di noi. Lavorando bene di squadra si possono ottenere tanti risultati: la rosa è forte, possiamo fare un bel campionato».

