Emozioni a non finire con Le Orme Summer che nella finale piegano ai rigori il "Real Mandronis" conquistando la 53esima edizione della Coppa Città di Sinnai di calcio estivo.

Organizzato dall'assessorato comunale allo sport, il torneo non si giocava da otto anni. Un'attesa durata troppo, con le emozioni rivissuta con questa finale incerta sino all'ultimo dei rigori calciati. Una vittoria tiratissima per "Le Orme summer", al termine di una bella serata di sport. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1, con gol di Andrea Atzeni per Le Orme e con la risposta del Real Mandronis con un rigore trasformato da Murgia. Poi, la tensione dei rigori. Decisivo il penalty finale calciato dal capitano Bebo Palmas, freddissimo dal dischetto. Ma l’eroe della serata è stato anche il portiere Marco Aramu, che ha parato due rigori e tenuto in vita la sua squadra nei momenti più caldi della sfida.

Al termine della partita, tra le emozioni ancora forti, il presidente de Le Orme, Paride Casula ha detto che «questa vittoria è del gruppo. Abbiamo affrontato il torneo con spirito di sacrificio. Non abbiamo mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili. Onore ovviamente anche al Real Mandronis, a loro volta protagonisti di una bella gara. Una gara ed una notte magica per chi ha seguito la finale: il calcio ha saputo ancora una volta unire e regalare emozioni». Al termine della gara si è svolta la cerimonia della premiazione.





