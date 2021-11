Conclusa la prima fase dei campionati di hockey su prato, che riprenderanno a marzo del prossimo anno, c’è spazio per qualche recupero. Oggi si gioca Ferrini-San Saba Roma, in programma alla terza giornata della Serie A1 femminile e rinviata. La partita si disputa al “Maxia” con inizio alle 14, e potrebbe essere l’occasione per le ragazze di Maria Alacid di guadagnare un’altra posizione in classifica in caso di vittoria. Il San Saba è ultimo con tre sconfitte in tre partite e attraversa un momento di difficoltà dopo la pesante sconfitta interna per 6-0 con il Torino. La Ferrini è invece reduce dal pari a reti inviolate con l’Argentia campione d’Italia, ed è al momento una delle migliori difese del campionato.

Il derby. Per la squadra cagliaritana è comunque un weekend impegnativo. Domani c’è il derby di Coppa Italia Ferrini-Amsicora, inizio alle 11,30 ancora al “Maxia”. E il secondo turno di Coppa, dove entrano in scena le big della Serie A1. E’ la prima di due partite del girone della Sardegna, e il risultato sarà ininfluente. Entrambe, dopo il ritiro dell’HT Sardegna, accederanno infatti al terzo turno in programma a marzo. Sarà comunque un derby da gustare dopo quello di campionato disputato il 7 novembre e vinto dall’Amsicora 3-1.

