Dopo Oristano e Cagliari, ecco il terzo torneo di pre-season per la squadra sassarese: in Francia, a Gravelines il 16 e 17 settembre in un quadrangolare. A contendersi l’Areas Cup insieme alla Dinamo i padroni di casa di Gravelines, Orleans e Paris Basket.

Nella prima giornata la Dinamo affronterà alle 20.30 proprio i padroni di casa del BCM Gravelines Dunkerque, squadra che nelle ultime stagioni non è entrata nei playoff e ha disputato la Europe Cup nel 2016/17 restando poi fuori dalle coppe europee. Curiosità: il Gravelines ha ingaggiato come play Justin Robinson, ex compagno a Pesaro di Gerald Robinson, l'attuale regista biancoblù.

Alle 18 si affronteranno il Paris Basket (l'anno scorso matricola nella massima serie francese) e l'Orleans, appena retrocesso in serie B.

Sabato 17 settembre la finalina per il terzo posto e alle 20 la finale per la conquista del trofeo.

L'Areas Cup sarà l'ultimo impegno di precampionato del Banco che poi si preparerà in vista della prima sfida ufficiale di Supercoppa Italiana, a Brescia, mercoledì 28 settembre alle 18 contro Tortona.

