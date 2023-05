Grandi soddisfazioni per Carbonia giungono dalle discipline sportive cosiddette minori ma in realtà frutto di enormi sacrifici per atleti e famiglie. I ragazzi della scuola di pattinaggio Roller Carbonia hanno vinto il campionato regionale su pista nella categoria Giovanissimi-Esordienti nel corso delle gare svoltesi a Sassari.

Un risultato ottenuto da tutti i partecipanti. Totale di sette medaglie. Una menzione particolare soprattutto per le giovanissime Margherita Usai, Sofia Pintore, Chiara Tatti e Sara Pilloni. Non di meno la società Corvi di Carbonia che nella stessa competizione ha portato a casa il maggior numero di medaglie: quattro ori, quattro argenti e sei bronzi. Spiccano le 4 medaglie d'oro con Gioele Murru (due), Ilaria Littarru e Filippo Enna.

Ai successi nel pattinaggio si sommano quelli nei campionati regionali di Danza Sportiva organizzati dalla FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva. La storica associazione di danza "Elledance" con sede in città e nelle sedi di Cortoghiana e Piscinas, guidata dai maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi, si è distinta con la sua atleta Martina Lulleri che, categoria 13/14 anni disciplina Solo Latin Style - Tecnica Jive, è diventata campionessa regionale. Campione regionale sempre nella stessa disciplina e specialità Luca Locci, nella categoria 12/13 maschile classe C.

