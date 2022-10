Delusione per la Raimond Sassari che, nel recupero della 3ª giornata della A Gold di pallamano, ha pareggiato 32-32 col Secchia Rubiera decimo in classifica. Il punto guadagnato in Emilia Romagna ha consentito ai turritani di agganciare l’Alperia Merano a 7 punti, ma non di raggiungere, a quota 8, il trio di seconde formato da Bozen, Fasano e Conversano che insegue il Brixen, primo con 10 punti all’attivo.

La gara. La prima metà della gara scivola via in perfetto equilibrio, 12-12 al 30’. Nella ripresa, la Raimond cambia marcia, e tocca prima il +3 con le reti di Brzic e Querin (19-22 al 36’) poi il +5 (22-27), vantaggio mantenuto fino a 5’ dal termine, quando arriva il colpo di coda del Rubiera. I padroni di casa accorciano con Pagano e Boni e impattano a 5” dalla sirena grazie alla tripletta conclusiva di D’Benedetto. Top scorer dell’incontro, con nove reti, Allan Pereira del Rubiera, ex di turno.

Il commento. “Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo ai nostri avversari facendo troppi errori al tiro, che accoppiati a una difesa troppo aggressiva ci hanno penalizzato non poco”, spiega coach Luigi Passino. “Buono il secondo tempo, tatticamente siamo stati più adesi al piano gara e più precisi, ma sono incredibilmente fatali gli ultimi due minuti, segnati da un po’ di leggerezza, due sviste clamorose della coppia arbitrale e due nostri errori su tiri facili. Non siamo ancora al top e questo è un segnale che dobbiamo analizzare con profondità ma anche con serenità”.

Secchia Rubiera - Raimond Sassari 32-32 (16-16)

Secchia Rubiera: Rivi, Bartoli 2, Bortolotti 1, Pagano 3, D’Benedetto 6, Santilli 2, Canelli, Panettieri, Bartoli 2, Hila 3, Bonassi, Voliuvach, Oleari, Patroncini, Boni 4, Pereira 9. Allenatore Luca Galluccio.

Raimond Sassari: Spanu, Aldini 1, Nardin 6, Mura, Querin 7, De Oliveira 3, Bronzo, Delogu 2, Halilkovic 5, Bomboi, Sampaolo, Grbavac 2, Brzic 3, Mijatovic 3. Allenatore Luigi Passino

© Riproduzione riservata