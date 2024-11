Finisce in parità il derby tra Olbia e Cos. Pareggia l’Atletico Uri, pesante sconfitta per l’Ilvamaddalena. Battuta d’arresto anche per il Latte Dolce.

Si è giocata oggi la 13ª giornata del campionato di serie D girone G. La Cos è passata in vantaggio all’inizio della gara con Santoro. Alla mezz’ora il pareggio di Staffa. È terminato con lo stesso risultato l’incontro tra Guidonia e Atletico Uri. Laziali avanti al 16’ con Cali’. Nella ripresa al 23’ il pareggio di Fedele. Sconfitta quattro a uno per l’Ilvamaddalena sul campo della Puteolana. Padroni di casa avanti nel primo tempo con rete di Dammacco. ad inizio ripresa il pareggio illusorio di Touray. Dopo appena 3’ la squadra di casa si riporta avanti con Mascari. Nel finale i gol di Sbuttoni e Cangemi si rigore.

Beffa finale per il Latte Dolce contro l’Anzio. Laziali in vantaggio al 29’ con Sirignano. Nel recupero il pareggio di Kone’. Nella ripresa, al 44’ l’Anzio ottiene il successo grazie alla marcatura di Fusaroli.

