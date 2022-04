Nella prima giornata dell’A1 di baseball, il Cagliari Baseball ha pareggiato il doppio incontro col Brescia giocato a Iglesias.

In gara1, chiusa ottavo causa maltempo, la squadra del manager Walter Angioi si è imposta 12-8, costruendo inning dopo inning il proprio vantaggio e rendendo vani i quattro punti segnati dai bresciani nella sesta e nell’ottava ripresa. Decisivi, in attacco, José Pablo Cuesta, Livan Delgado, Marco Contu e Dariel Rodriguez. Sul monte cagliaritano, in gara1, il partente Urdaneta (lanciatore vincente, 4 strikeout), il rilievo Arrais e Gabriele Angioi, closer con 5 strikeout.

In gara2, chiusa anzitempo al termine della 4ª ripresa, gli ospiti si sono imposti 0-2, col pitcher Hector Ponce, ex di turno, vincente a spese del cagliaritano Javier Fandino Hidalgo.

SOFTBALL. Nella massima serie di softball, pari prezioso tra Bussolengo e il Nuoro del manager L venezuelano Wilmer Pino. In gara1, finita 14-6, la lanciatrice Valeria Munaretto (vincente su Elena Fois), Giacometti e Casarotto hanno firmato il successo delle venete, nonostante i tre punti portati a casa dalla nuorese Hanna Clark. Nel secondo incontro, vinto dal Nuoro 8-12, Koffie ha vinto la sfida in pedana con Munaretto, che nella quinta ripresa ha consentito al Banco di Sardegna di confezionare un big inning da 11 punti valso la vittoria. In fase offensiva, determinanti Zidda, Gnani, Piras e le straniere Koffy, Clark, Ricardo e Ramirez.

