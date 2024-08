Una marcia in più e la voglia di raggiungere importanti traguardi. Paolo Giacopetti del Tennis Club Porto Torres ha compiuto l’impresa nella settima tappa del circuito regionale giovanile “Youth Challenge” sponsorizzato dalla Head, aggiudicandosi le categorie under 12 e under 14, superando avversari ostici e portando a casa una doppietta. Fra gli under 12 dai quarti di finale ha disposto facilmente del 4.3 Trogu del Tc 70 Oristano (6-3 6-0), in semifinale di Francesco Carboni (4.1) anche lui del del Tc 70 Oristano battuto facilmente 6-1 6-2, ed infine in finale del cagliaritano del Tc Portisco Samuele Arcaini (4.2) con lo score di 6-2 6-1. Identico percorso nella categoria under 14, posizionato nei quarti di finale ha superato al primo turno il 4.3 Enrico Manca del Tc Ghilarza (6-1 6-2), in semifinale il 4.1 Marco Lazzari del Poggio Sport Village di Capoterra (6-1 6-2), infine il grande exploit in finale contro il cagliaritano Andrea Puddu (classificato 3.4) del Tc Cagliari battuto dopo tre sets lottati, il punteggio finale è di 3-6 7-6 10-7 dopo aver annullato diversi match point al quotato avversario. Una stagione splendida per l’allievo del direttore tecnico Paolo Pani e di tutto lo staff della sat del Tennis Club Porto Torres giunto al settimo sigillo stagionale. A completare l’ottima giornata dei colori rossoblu a Dorgali è arrivato un nuovo successo di Riccardo Sias nella categoria under 10 vincitore in finale sul compagno di circolo Riccardo Satta battuto in due sets 6-3 6-1.

