Il posticipo della prima giornata di A Gold di pallamano, in programma alle 20.30 di sabato 7 settembre sul parquet del PalaSantoru di Sassari, aprirà la stagione 2024/25 della Raimond. Dopo il secondo posto nella 6ª Handball Cup e la vittoria nel nuovo Summer Handball Trophy, alzato al cielo dopo sconfitto 31-23 “i cugini” della Verdeazzurro in una finalissima impreziosita dall’essere anche una stracittadina, la preseason è finita in archivio e per i rossoblù è ora di fare sul serio.

Dopo la deludente stagione 2023/24, che tuttavia aveva regalato ai turritani il secondo trofeo della propria storia, la Raimond ha voltato pagina e con un organico rinnovato e una nuova guida tecnica, con Antonj Laera al timone e Luigi Passino supervisore dell’area tecnica, è pronta a debuttare nella sfida che la vedrà opposta al Rubiera. Gli ospiti, allenati da Luca Galluccio, arrivano a Sassari con quattro nuovi innesti rispetto alla stagione precedente: l’ala destra Francesco Errico (ex Carpi), il portiere cileno Vicente Antonio Gonzalez Perra, il pivot Marcos Mazzini e il terzino sinistro Giovanni Capello, entrambi uruguaiani.

A parlare, all’antivigilia della gara, è stato Giovanni Nardin, uno dei punti fermi del sodalizio sassarese: “Arriviamo da un lungo precampionato, le sette amichevoli disputate sono state utili per lavorare sulla condizione fisica e per inserire al meglio i nuovi arrivati. Dobbiamo migliorare in difesa, Momo Miri è arrivato tardi, è normale che si debba affinare l’intesa. Ciò nonostante, abbiamo il dovere di farci trovare pronti per la gara di sabato. Rubiera ha lavorato bene sul mercato, ma noi siamo chiamati a riscattare una stagione nella quale non abbiamo minimamente espresso le nostre potenzialità”.

A1 femminile. Ai nastri di partenza, nel fine settimana, anche la massima serie femminile. La Lions Sassari, ripescata in A1 dopo la retrocessione della scorsa primavera, dopo aver testato le forze nel Torneo Florgarden, esordirà alle 17 di sabato sul campo della Casalgrande. Le leonesse, che hanno scelto di affidarsi anche all’esperienza della match analyst Oksana Tsirinko, vanterà in rosa il pivot italo-argentino Lucila Stettler, il portiere argentino Casandra Lopez, il terzino sinistro tunisino Amani Sallemi e il terzino destro Lara Biondi, originaria di Buenos Aires.

Le altre sarde. Per vedere in campo la Verdeazzurro Sassari, impegnata nel campionato di A Silver, occorrerà attendere le 15 del prossimo 21 settembre, quando i turritano ospiteranno il Romagna nella prima di campionato. Scatterà invece a ottobre la A2 femminile, che nel girone B vedrà di scena le sassaresi della Raimond e le nuoresi dell’Hac Nuoro e della Città del Redentore.

